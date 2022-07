„Nikam nepoletíte.“ Personál letiště zmařil útěk srílanského prezidenta

Odstupující prezident Srí Lanky Gotabaja Radžapaksa v úterý uvázl v zemi poté, co ho zaměstnanci letištního imigračního oddělení odmítli pustit za hranice, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na své úřední zdroje.

Po rozsáhlých protestech napříč celou zemí, kdy se demonstranti dostali i do prezidentského paláce, Radžapaksa oznámil svou rezignaci, která by měla vejít v platnost ve středu. Po sobotním útěku ze své rezidence zmizel, ani vládní představitelé nevěděli, kde je. Podrobněji jsme o tématu psali zde:

Jako prezident má 73letý Radžapaksa imunitu proti zatčení a je nanejvýš pravděpodobné, že před odstoupením chce odjet do zahraničí, aby se vyhnul zadržení. Pracovníci imigračního oddělení však v úterý odmítli přijít do jeho letištního salonku orazítkovat mu pas poté, co odmítl projít klasickou letištní kontrolou ze strachu před ostatními pasažéry.