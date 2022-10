Nizozemská princezna se skrývá. Mluví se o výhrůžkách drogové mafie

Nyní je ale všechno jinak. Osmnáctiletá následnice trůnu se musela nedobrovolně přestěhovat do paláce svých rodičů v Haagu. Údajně kvůli výhrůžkám drogové mafie.

„Už nevychází z domu. Jistě jste slyšeli, že kolují určité zprávy. Má to obrovské následky na její život. Znamená to, že už nežije v Amsterdamu a nemůže ven. Je to pro ni těžké,“ uvedla královna o své nejstarší dceři.