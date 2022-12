Noční lovci na frontě u Bachmutu. Speciální tým tam bojuje za Ukrajinu

Skupina mužů vchází do ohořelého domu, stoupá po schodech pokrytých rozbitým sklem a nakonec vstupuje do opuštěného bytu, kde před válkou nejspíše žila rodina s dítětem. Vybalují termovizní zaměřovač velikosti notebooku, jeho stativ, satelitní anténu Starlink a baterii. Na noc se stávají očima ukrajinské armády.

Novináři amerického deníku The New York Times se připojili k týmu, který je součástí zahraniční legie. Jednotka sdružuje zahraniční dobrovolníky, kteří se rozhodli posílit řady ukrajinské armády. Jeho úkolem je odhalovat pozice ruských vojáků v bojích o Bachmut a informace dál předávat kilometry vzdáleným dělostřeleckým jednotkám.

Ruské vojsko nadále usiluje o dobytí města Bachmut. O průnik do města se pokusilo už několikrát. Svoje pozice přímo v Bachmutu musely ruské jednotky opustit na podzim, teď se pokoušejí do města vrátit – a v jeho části se jim to nejspíše daří. Úsilí ruské armády u Bachmutu v posledních dnech zesiluje a ukrajinští vojáci se nachází v nelehké situaci (více o vývoji na bojišti zde).