Zprávy z bojiště: Rusko u Bachmutu využilo příchodu ukrajinských „nováčků“

Pohled na mapu, ale také do zpráv ruského ministerstva obrany (které má jasnou motivaci neděsit příbuzné mobilizovaných) vzbuzuje dojem, že situace na frontách na Ukrajině je víceméně stabilizovaná. Mohlo by se zdát, že nedochází k větším bojům, pouze k raketovým úderům a dělostřeleckým soubojům.

A to i přesto, že počasí v určitých ohledech bojovým operacím příliš nepřeje. Po relativně chladném začátku prosince se na Ukrajině znatelně otepluje (a v příštích dnech zřejmě ještě oteplí). I tam, kde podzimní bahno stačilo zamrznout, terén znovu povoluje, zákopy se znovu plní vodou a pohyb především těžké techniky mimo zpevněné cesty bude obtížný. To ovlivňuje, jak se válčí, ale jak bylo již řečeno, boje počasí nepřerušilo.

Ruské údery v posledních měsících způsobily rozsáhlé škody na ukrajinské energetice. Výpadky elektřiny či dodávek tepla jsou ve velké části země na denním pořádku. Existuje několik výhod, které to Moskvě přináší.

Úspěch dlouho nevydržel. Ruské jednotky se nedokázaly v pozicích opevnit a udržet a během několika dní o všechny své úspěchy přišly. Ukrajinské jednotky tedy podle posledních zpráv znovu rozvíjejí své operace přímo z Červonopopivky a přilehlých kopců, byť není zcela jasné, zda vesnici skutečně ovládají, nebo jde o „území nikoho“ (alespoň to tedy není jasné autorovi těchto řádků na základě údajů, které viděl a četl).

Rusko v oblasti buduje opevněné pozice, ale řada z nich se připravuje za současnou linií fronty, zřejmě jako pojistka proti případnému ukrajinskému průlomu. Ten by ovšem podle pozorovatelů a analytiků nebyl vůbec jednoduchý. Vzhledem k příchodu nově mobilizovaných i jednotek od Chersonu je ruská obrana obsazena relativně hustě.

Dosavadní ukrajinské snahy v oblasti také spočívají spíše v hledání slabých míst v ruské obraně a malých útocích. Podle některých (samozřejmě anonymních a nepotvrzených) informací z ukrajinské armády je právě to v současné chvíli hlavním cílem ukrajinské snahy a velký útok se (zatím) nechystá. Ztráty by údajně byly patrně příliš velké.

Právě v oblasti kolem Červonopopivky a ještě dále na jih ovšem pomalu nabývá pevnějších obrysů ukrajinský obchvat města Kreminna. Tato obec je pro ruské síly velmi výhodnou obrannou pozicí, kterou se ukrajinské velení pravděpodobně nepokusí dobýt přímo. Cílem bude nejspíše donutit ruské síly ke stažení narušením jejich zásobování po obchvatu města ze severu (to by mohlo být právě od Červonopopivky na východ) a současně zřejmě od jihu, přes rozsáhlou zalesněnou oblast jihozápadně od Kreminny.

Hlavním cílem úsilí ruských ozbrojených sil nadále zůstává město Bachmut. Připomeňme, že ruské jednotky se pokusily o průnik do města už několikrát. Stejně jako na severu se tu fronta posunuje jedním i druhým směrem.

Na podzim tak například ruské jednotky musely po sérii ukrajinských protiútoků opustit své pozice přímo v Bachmutu. V posledních dnech se ovšem do města zase pokoušejí vrátit a v jeho části se zřejmě uchytily (o tom dále).

Hlavním charakterem vývoje v oblasti je především vytrvalá a zarputilá ruská snaha o postup. Ruské síly metodicky ničí ukrajinské obranné pozice primárně s použitím dělostřelectva tak dlouho, dokud je z velké části nesrovnají se zemí. Obráncům pak obvykle nezbývá nic jiného než se stáhnout. Pomalý postup Ruska zachycuje následující mapka, která ukazuje jejich situaci od 1. srpna (fialově) až do 12. prosince (tmavě červená).

Russia's slow advance in Bakhmut by month. Purple: August 1 Blue: September 2 Green: October 1 Yellow: November 1 Orange: December 1 Dark Red: December 12, today pic.twitter.com/p4JdwXwkgT

Vidět z ní je i to, že Rusové se pokoušejí vytvořit silnější výchozí pozici na jihu (a méně úspěšně i na severu), aby mohli ohrozit zásobování obránců města. Zatím tyto snahy nevedly k úspěchu, ale ruské úsilí zatím nepolevuje. Rusku se zřejmě například nepodařilo obsadit vesnici Jakovlivku severovýchodně od města, o které jsme nedávno psali a která představuje důležitou součást severní obrany Bachmutu.

V posledních dnech úsilí okupantů naopak zesílilo. Možná to souviselo s tím, že v oblasti došlo na pravidelné a nezbytné střídání (rotaci) ukrajinských jednotek. Z fronty se stáhla 93. brigáda, jež se řadí mezi nejlepší útvary pravidelné ukrajinské armády. Oddíly, které ji vystřídaly, kolem 12. a 13. prosince nedokázaly udržet obranu.

Ruské síly tak na poměry fronty postoupily poměrně výrazně vpřed a mimo jiné se znovu dostaly na východě města až do oblasti s bytovou zástavbou. Podle posledních zpráv obsadily pouze několik bloků, ale i ty ruští vojenští blogeři radostně přivítali.

V souvislosti s tímto ruským úspěchem a možná i rotací 93. brigády se mluvilo o možné ukrajinské evakuaci Bachmutu, nebo alespoň jeho části. Může to samozřejmě být pravda, tvrzení ovšem alespoň zatím nebylo ničím potvrzeno.

Nic nenasvědčuje také tomu, že by „ukrajinský Verdun“ měl v brzké době skončit. Naopak podle oficiálně nepotvrzených informací z ruské strany se do oblasti přesunuly další posily. Pokud je to pravda, tak i přes podle všech zdrojů vysoké ztráty na ruské straně (a značné i na straně ukrajinské) budou boje kolem Bachmutu s velkou pravděpodobností pokračovat i na přelomu roku s podobnou intenzitou jako doposud.