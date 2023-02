Novinky o záhadných objektech: Jeden šel těžko trefit, druhý byl kovový balon

Zatímco úřady pokračují v hledání trosek trojice objektů, roste tlak vysokých představitelů na větší transparentnost. Na nedostatek informací si postěžoval například i demokratický senátor a člen senátního výboru pro zpravodajské služby Ron Wyden. „Myslím si, že by tady měla být větší transparentnost. Věřím, že by se to dalo udělat tak, aby to zároveň chránilo národní bezpečnost,“ řekl podle CNN.