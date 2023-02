Záhada sestřelených objektů. Generál už mluví i o mimozemšťanech

Detaily o jednotlivých objektech zatím známy nejsou a kompletní obrázek se bude skládat ještě nějakou dobu. Co se týče již zmiňovaného balonu, podle představitelů Pentagonu a FBI vyprošťovací práce potrvají ještě několik dní. Shromáždit trosky stroje, ze kterých by bylo možné vyčíst více, se přitom potápěči snaží už od 5. února.

Jak ale upozorňuje list The New York Times, je třeba mít na paměti, že se opravdu jedná pouze o teorii.

Vzhledem k tomu, že USA informovaly o rozsáhlosti již zmiňované čínské sledovací operace, Čína by se také ve finále mohla soustředit na veškeré zahraniční vojenské kapacity, nejen na ty americké, a důvodem by mohlo být potenciální vyostření napětí kolem Tchaj-wanu v příštích letech.

Jakékoliv úvahy o tom, že by to, co letectvo sestřelilo z oblohy, představovalo nějaký druh mimozemských návštěvníků, však ještě v neděli odmítli představitelé národní bezpečnosti. Podle jednoho z nich si nemyslí, že by dané objekty byly něčím jiným než zařízeními vyrobenými na planetě Zemi.