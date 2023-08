Nový hráč na scéně. Saúdové chtějí promluvit do míru na Ukrajině

Po tureckém prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi se role mírotvůrce ve válce na Ukrajině ujímá saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán (MBS). Poté, co loni v září sehrál Rijád nečekanou zprostředkovatelskou roli při jednáních o propuštění zahraničních bojovníků zadržených na Ukrajině (byli mezi nimi mj. dva Američané a pět Britů), přichází další saúdská iniciativa – mírový summit v Džiddě.

„Saúdská Arábie se snaží hrát roli mediátora, inspirovala se tím, co dělal Erdogan. Pokouší se působit jako mediátor mezi různými regionálními a mezinárodními silami, aby posílila svůj status regionální mocnosti. Proto pořádají tento summit. Je to pokus MBS získat stěžejní roli na mezinárodní scéně a posílit jak svou image, tak i image Saúdské Arábie. To zároveň může přilákat pozornost a investice z celého světa,“ řekl Seznam Zprávám politolog Džamál Vakím, expert na mezinárodní vztahy na univerzitě v libanonském Bejrútu.