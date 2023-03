Oceánské proudy u Antarktidy prudce zpomalují, vědci už mluví o kolapsu

„Je ohromující vidět, s jakou rychlostí se to děje. Zdá se, že to nabírá tempo. Tohle by se mělo dostat do titulků novinových článků,“ napsal v reakci na studii klimatolog Alan Mix z univerzity v americkém Oregonu, který je spoluautorem nejnovější hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). Na zmiňovaném výzkumu se nepodílel.