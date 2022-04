Odejděte ze strany, vyzvala Putinova přítele šéfka německé SPD

Schröder, který zastává důležité a lukrativní posty v několika ruských firmách, Putina léta považuje za osobního přítele. V minulosti o něm mimo jiné říkal, že to je čistokrevný demokrat, a po útoku na Ukrajinu ho odmítl odsoudit. Kvůli tomu je terčem stále větší kritiky.

Ta dnes prozatím vygradovala, když Eskenová na dotaz rozhlasové stanice Deutschlandfunk, jestli by měl odejít ze strany, odvětila: „To by měl.“ Podobné hlasy na adresu osmasedmdesátiletého politika, který stál za některými z největších úspěchů SPD, zaznívají i od dalších straníků. „On (Schröder) se musí rozhodnout, jestli chce nadále podporovat Putina, nebo chce být členem sociální demokracie - obojí dohromady nejde,“ vzkázal mu například Thomas Kutschaty, který stranu v květnu povede do voleb v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku.