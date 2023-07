Odlesňování Amazonie se snížilo o třetinu, hlásí Brazílie

Zatím se čeká na nezávislá data, která by tvrzení brazilské vlády podpořila. Satelitní snímky, které Brazilci oficiálně zveřejnili, však ukazují, že se kácení v brazilské části amazonského deštného pralesa za první polovinu letošního roku podařilo zpomalit.

„Dosáhli jsme našeho cíle a zvrátili růst křivky. Odlesňování se nezvyšuje,“ citoval list The Guardian tajemníka ministerstva životního prostředí Joãa Paula Capobianca.

Zahraniční média se shodují, že avizované zpomalení o třetinu – téměř 34 % – je i tak dobrou vizitkou pro nynějšího brazilského prezidenta, který během loňské předvolební kampaně sliboval, že omezí nelegální těžbu dřeva a napraví devastaci životního prostředí. Luiz Inácio Lula da Silva se dokonce zavázal do roku 2030 ukončit odlesňování úplně.

Plán je to ambiciózní, protože krajně pravicový Bolsonaro za svého vládnutí zásadně oslabil úřady pro ochranu životního prostředí. To tehdy těžařům dodalo odvahu a odlesňování Amazonie vzrostlo nejvíce za posledních 15 let.