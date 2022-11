Okupanti odtáhli a veřejně oběsili ženu. Říkala jim, že jsou na Ukrajině

Když ruské síly v únoru obsadily jejich domovské město Skadovsk nedaleko ukrajinského Chersonu, varovala šestapadesátiletá Natalja Čorná své prostořeké dvojče, Teťjanu Mudrjenkovou, aby si dávala pozor na to, co říká. Teťjana ale sestru neposlechla; bylo pro ni těžké nechat si hněv kvůli válce pouze pro sebe.

Minulý měsíc tak drzejší z dvojčat zaplatila za to, že prohlásila Skadovsk za ukrajinské území, tu nejvyšší cenu. Podle několika svědků ji zástupci tamějších samozvaných promoskevských úřadů vytáhli na ulici a oběsili při veřejné popravě, píší Financial Times.

Pozůstalá sestra Natalja popisuje, že Teťjana během okupace ruské vojáky několikrát konfrontovala. „Procházely jsme se u moře a narazily na skupinku ruských vojáků. Podívala se jednomu z nich přímo do očí a zeptala se: ‚Proč jsi tady? Zastřelíš mě?‘“ vzpomíná na odvahu, s jakou se její sestra proti válce stavěla.

K poslednímu incidentu před její smrtí pak mělo dojít začátkem října. Teťjana nadávala ukrajinské policii za to, že spolupracuje s ruskými silami. „Skadovsk je Ukrajina!“ křičela .

O něco později pak byli Teťjana i její partner, šedesátiletý Anatolij Orchejov, uneseni z předzahrádky jejich domu ukrajinskými policisty spolupracujícími s Ruskem, popsali pro Financial Times očití svědkové.

Sousedé pak Natalji sdělili, že Teťjanin dům vyplenili okupanti, kteří manželům ukradli auto i kola. Celé dny nikdo nevěděl, kde jsou. 15. října ale Natalji zavolala cizí žena s oznámením, že Teťjana zemřela. A že to byli právě zástupci ruských okupačních úřadů, kteří ji vytáhli na ulici a zabili.

„Řekla mi, že Teťjanu oběsili,“ vypráví šestapadesátiletá Ukrajinka. „Něco jí nalili do úst a pak ji oběsili před budovou soudu,“ upřesňuje. Když volala do márnice, aby si sestřinu smrt potvrdila, zaměstnanec s ní nejprve odmítl mluvit. Nakonec jí ale poslal úmrtní list, který jako příčinu smrti uvádí mechanické udušení: to znamená, že na Teťjanin krk byl vyvíjen silný fyzický tlak.