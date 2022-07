„Pachatelé budou zlikvidováni.“ Azov vyhlásil pomstu za útok na věznici

Ukrajinský pluk Azov, jenž je od roku 2014 součástí ukrajinské armády, vyhlásil hon na pachatele masové vraždy ukrajinských zajatců v obci Olenivka, píše web Ukrajinská pravda. Na sociální síti Telegram to v pátek oznámil velitel a duchovní otec pluku Andrij Bileckyj.

Bileckyj rovněž vyhlásil hon na všechny, kteří jsou zapojeni do masového vraždění. „Odpovědnost ponese každý, kdo se do útoku zapojil, bez ohledu na pozici a místo pobytu. Bez ohledu na to, kde se schováte, budete nalezeni a zlikvidováni,“ uvedl.