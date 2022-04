Platíme za plyn tak, jak chce Moskva, potvrdili Maďaři

„Z Ruska pochází 85 procent našich dodávek plynu a 65 procent našich dodávek ropy. Proč? Protože to určuje infrastruktura. Není to legrace, my jsme si tuhle situaci nevybrali,“ poznamenal Szijjártó. Od ruské invaze na Ukrajinu země Evropské unie v několika etapách zpřísnily své sankce vůči Moskvě, nyní diskutují o zákazu dovozu energetických surovin. Maďarsko patří mezi těch několik států Unie, které se proti podobnému kroku stavějí, hlavně s ohledem na podobu vlastní energetiky a ekonomiky.

Ruský prezident Vladimir Putin po začátku bojů a ostré západní reakci na ruskou agresi oznámil, že odběratelé z „nikoliv přátelských zemí“ budou muset za ruský plyn platit v rublech. Evropské země a tamní plynárenské firmy to odmítly s tím, že by změna platební metody byla porušením uzavřených kontraktů. Ruská strana, pro kterou dodávky plynu do zemí EU znamenají výrazné příjmy, poté vypracovala a zákazníkům nabídla nový systém plateb.

Současné dodávky plynu do Česka jsou podle ministerstva průmyslu a obchodu stabilní, jenže česká závislost na plynu z Ruska je téměř 100%. „Po určitou dobu bychom to zvládali, pak by bylo samozřejmě nutné, aby nám pomohla EU a další státy a řešili jsme to společně. Kdyby Rusko přestalo dodávat do Česka, pravděpodobně by přestalo dodávat i do jiných zemí. Kdyby nyní zavřeli kohoutky, jsme schopni si s tím kombinací zásob a jiných dodavatelů hned poradit,“ uvedl premiér Petr Fiala.