Po 33 letech končí éra černohorského prezidenta Djukanoviče

Jednašedesátiletý Djukanović dominuje Černé Hoře jako prezident nebo premiér již 33 let. V roce 2006 dovedl Černou Horu k nezávislosti na státním svazku s mnohem větším Srbskem a v roce 2017 ke členství v NATO. Země je rovněž kandidátem na vstup do Evropské unie. Přesto dlouhodobě čelil obvinění z korupce, vazeb na organizovaný zločin a z toho, že malou jadranskou republiku řídí jako své léno, píše agentura Reuters .

Krize černohorské politiky vyeskalovala až do bodu, kdy Djukanović 16. března rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Ty se mají konat 11. června. Právě ty by mohly silně ovlivnit probíhající prezidentské volby. Vítězný kandidát by totiž mohl posílit šance svojí strany na vítězství. A to přestože prezident v Černé Hoře má do značné míry pouze ceremoniální funkci.