Po požití kratomu zemřela. Její rodina vysoudila přes 200 milionů

„Samozřejmě neexistuje žádné množství peněz, které by vynahradilo bolest a utrpení, které děti paní Talaverové snášejí po smrti své matky,“ napsal soudce Donald Middlebrooks do soudního záznamu. Dodal, že ze zákona musí incident vyřešit pokutou, ačkoliv to považuje za neadekvátní.

Také ministr pro legislativu nebo i vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se stavěli proti zákazu. Upozorňovali na to, že by pak držení kratomu bylo trestné. Zvýšily by se tím náklady na stíhání i soudní procesy. Podle plánů Vobořila by si látky jako Kratom nemohli koupit mladí do 18 let a děti. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama.