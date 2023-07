Po ústupu Prigožina si Kreml vyšlápl na dalšího rebela

„Musím litovat, že Putin není žena. Povahově slabá a nepříliš chytrá žena by mohla mít talentovaného favorita. Byla by to také otázka štěstí, ale alespoň by byla šance,“ napsal na svém telegramovém účtu toto úterý, přičemž v další větě si ještě rýpl do bývalé gymnastky Aliny Kabajavové, o níž se spekuluje, že je Putinovou milenkou.