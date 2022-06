Podle šéfa vyšetřovacího výboru byl útok na Kapitol pokusem o převrat

„Šestý leden byl vyvrcholením pokusu o převrat, nestoudného pokusu (…) svrhnout vládu,“ uvedl ve své zahajovací řeči demokrat Thompson. „Násilí nebylo náhodné. Byl to poslední Trumpův vzdor,“ dodal šéf sněmovního výboru. „Demokracie zůstává v ohrožení,“ prohlásil podle agentury AP. „Musíme se pravdě postavit čelem s upřímností, odhodláním a rozhodností,“ dodal Thompson.

Výbor dále ukázal záznamy výpovědi vysokých představitelů Trumpovy administrativy nebo jeho dcery a poradkyně Ivanky Trumpové. Ta na něm podle Reuters vyšetřovacímu výboru dala najevo, že ani ona nevěří tvrzením otce, že jeho porážka v prezidentských volbách byla důsledkem rozsáhlých volebních podvodů. „Respektuji (někdejšího) ministra spravedlnosti (Williama) Barra. Takže jsem přijala, co říkal,“ nechala se slyšet Trumpová. Barr podle ní uvedl, že jeho resort nezjistil žádné významné volební podvody, které by podpořily tvrzení jejího otce, že právě kvůli nim prohrál volby.

Místopředsedkyně výboru a republikánka Liz Cheneyová ve své dnešní řeči obvinila z násilností Trumpa. „Ti, kteří vtrhli do našeho Kapitolu a několik hodin bojovali s pořádkovými silami, byli motivováni tím, co jim řekl prezident Trump: Že volby byly zfalšovány a on je právoplatným prezidentem,“ prohlásila Cheneyová. „Prezident Trump svolal a shromáždil dav a zažehl plamen tohoto útoku,“ dodala.