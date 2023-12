Podle Stoltenberga nastal čas, aby Ankara schválila vstup Švédska do NATO

Generální tajemník Severoatlantické aliance NATO Jens Stoltenberg agentuře AP řekl, že v rozhovoru tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi oznámil, že nastal „čas“ schválit vstup Švédska do Aliance.

Stoltenberg se s Erdoganem sešel během probíhající klimatické konference COP28 v Dubaji. „Řekl jsem mu, že je nejvyšší čas,“ oznámil Stoltenberg AP. Generální tajemník zatím neupřesnil, kdy by k ratifikaci vstupu mohlo dojít.

K posunu v jednáních došlo už v červenci na summitu NATO. Erdogan tam přislíbil, že do tureckého parlamentu pošle vstupní dokumenty, aby je ratifikoval. V parlamentu se však proces výrazně zpomalil. Zákonodárci o rozhodnutí diskutují na úrovni parlamentní komise pro zahraniční záležitosti. Tam však debata zamrzla na mrtvém bodě.

Maďarský premiér Viktor Orbán na konci září prohlásil , že jeho země s ratifikací švédského členství rozhodně spěchat nebude. Jeho vyjádření přišlo poté, co vysoce postavený maďarský politik řekl, že neočekává, že by parlament o otázce jednal už během podzimu.

Erdogan by se s Orbánem měl sejít v polovině prosince v Budapešti. Jednání by měli vést hlavně na Radě turecko-maďarské strategické kooperace. Zda budou jednat také o ratifikaci švédského členství v Severoatlantické aliance není jasné.

Společně se Švédskem se pro vstup do Aliance rozhodlo i Finsko. To se stalo členem už v březnu letošního roku poté, co jeho vstup schválily všechny členské země.