Pohřešovaného německého chlapce našli po osmi dnech v kanále

Osmiletý Joe se ztratil 17. června z rodinné zahrady v německém městě Oldenburg, načež se rozjela obrovská policejní pátrací akce. Informoval o tom britský web BBC. Podle dosavadních zjištění se zdá, že si na pozemku před svým domem hrál a podle policie „s největší pravděpodobností“ vlezl do nedalekého betonového kanalizačního potrubí, které mělo průměr zhruba metr.

Původně se vyšetřovatelé obávali, že se Joeovi mohlo stát něco horšího, jeden ze svědků totiž uvedl, že chlapce viděl ve společnosti neznámé osoby. Nyní ale policie cizí zavinění vyloučila a tvrdí, že chlapec do kanálu vlezl v den zmizení a od té doby tam zůstával.

Poté, co hasiči chlapce vytáhli, převezli jej do nemocnice s podchlazením, žádná vážnější zranění ale neutrpěl. „Díky tipu od veřejnosti se nám podařilo Joea najít v kanalizaci. Nejdůležitější je, že žije a byl okamžitě převezen do nemocnice, kde je v dobrých rukou. Všichni si můžeme oddechnout,“ řekl policejní šéf Johann Kühme.