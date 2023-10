Polemika: Chceme-li chápat Blízký východ, potřebujeme fakta

Nemáme-li podlehnout emocím svádějícím k démonizaci Palestinců či Židů jako původců veškerého zla, máme-li se snažit vidět teroristický čin v jeho souvislostech, jakkoli se svou hrůznou povahou jakémukoli kontextu vymyká, musíme ještě více než jindy dbát na holá fakta. Neboť jenom ta poskytují jakous takous oporu před pádem do nenávisti nebo beznaděje.

Komárek se v první řadě svévolně rozhodl, že izraelsko-palestinské dějiny začínají koncem devatenáctého století zakladatelem sionismu Theodorem Herzlem. Lze mu odpustit, že nechtěl zacházet do biblické historie opředené mýty a náboženskými interpretacemi. Přesto ale nelze zamlčet existenci starověkých židovských států a trvalou přítomnost židovského národa na území dnešního Izraele od helénských dob před více než dvěma tisíci lety.

Tato existence je vedle symbolického významu přičítaného biblické domovině obecně a Jeruzalému zvláště nezpochybnitelným historickým faktem. A to navzdory útlaku, kterému Židé čelili od muslimských a křesťanských vládců a který decimoval jejich počty. Tento fakt, ještě více než Herzlovo učení, je totiž jádrem židovského nároku na vlastní historickou domovinu. Starověká historie současně dokládá existenci palestinského lidu v přímořské části Svaté země. I když „mořský národ“ Filištínů, jak jej známe z knih Samuelových, se proměnil v dnešní Palestince až během procesu arabizace po nástupu islámu v sedmém století našeho letopočtu.

Není pochyb o tom, že ze strany Francie a Británie šlo o nástroj koloniální politiky a že sliby dané Arabům v roce 1915 se neuskutečnily. Mezi těmito sliby ovšem nebylo vytvoření palestinského státu. Už jenom proto, že Arabové žijící na území dnešního Izraele se tehdy takto národně neidentifikovali. Stejně tak ovšem slavná Balfourova deklarace, do které vkládali své naděje židovští přistěhovalci, neslibovala tak docela vytvoření židovského státu, nýbrž zrod o něco neurčitější „národní domoviny“. I od tohoto slibu Britové ustoupili v podobě takzvané Bílé knihy Chamberlainovy vlády z roku 1939. Britové si zkrátka nedělali starosti s plněním slibů té či oné straně.

Politika obou jmenovaných západních mocností v době mezi oběma světovými válkami jistě odrážela zájmy „nesené duchem kolonialismu“, jak uvádí Komárek. Vytvoření židovského státu však s těmito zájmy souviselo jen málo nebo vůbec ne. S výjimkou Balfoura, Churchilla a pár dalších byla britská politika vůči Blízkému východu poplatná daleko více optice „arabistů“ ve Foreign Office a v praktické rovině se projevovala bráněním židovskému přistěhovalectví. A to i během druhé světové války, kdy to byla pro Židy prchající z Evropy otázka života a smrti.

Tvrzení obsažená ve třetím zastavení Michala Komárka „Vznik státu Izrael a Nakba“ pak přímo překrucují a zakrývají historická fakta. To, že 14. května 1948 vznikl jen jeden stát, Izrael, nebylo výsledkem ani západní koloniální politiky, ani židovské snahy připravit Palestince o jejich stát.

Celkem objektivní líčení počátků palestinského terorismu ve čtvrtém zastavení je fatálně kontaminováno subjektivním a ničím nepodloženým shrnutím autora, že „situace v Palestině nemá mírové politické řešení“. To, že se takové řešení zatím nenašlo, neznamená, že neexistuje. Nebo že se nemusí hledat. To, že to nemůže být jednostranné řešení, jakým je vize Hamásu o zničení Izraele a islamistickém státu „od řeky k moři“, je nasnadě.