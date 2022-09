Politika EU vůči Ukrajině je hloupá a škodí nám, říká chorvatský prezident

Politika Evropské unie vůči Ukrajině je hloupá a není v zájmu Chorvatska, s růstem cen energií bude každá členská země bojovat sama za sebe. Podle agentury HINA to uvedl chorvatský prezident Zoran Milanović.

„Tato hloupá politika EU není v zájmu Chorvatska od prvního dne,“ řekl ve čtvrtek Milanović. „Necháváme se tlačit těmi, kdo jsou hlasitější než my, jdeme hlava nehlava do něčeho, nad čím nemáme kontrolu. Na konci se bude každý stát starat sám o sebe. Za to ručím,“ dodal.