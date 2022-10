Laguna v kukuřičném poli. Z ropovodu Družba uniká v Polsku ropa

K úniku došlo na jednom ze dvou potrubí severní větve ropovodu, kterým proudí ropa do Německa. Druhé potrubí funguje standardně. V provozu jsou i další zařízení firmy PERN, včetně větve ropovodu, kterou se posílá do Polska a Německa ropa přivezená tankery.

„Není to jednoduché, protože všechno pokrývá surová ropa,“ dodal. Uniklá ropa se pumpuje do speciálních nádob a odváží ji cisterny.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.