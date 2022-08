Ropovodem Družba po osmi dnech znovu do Česka proudí ropa

Tranzit ropy do České republiky ropovodem Družba byl dnes ve 20:00 obnoven. ČTK to sdělila společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu, a firma Unipetrol, která ropu v ČR zpracovává. Dodávky strategické suroviny z Rusky do střední Evropy byly přerušeny od 4. srpna kvůli problému s ruskými platbami za přepravu ropy přes Ukrajinu. Ukrajina dnes potvrdila, že peníze za tranzit obdržela. Večer tak do České republiky přes Slovensko mohla po osmi dnech znovu začít téct ropa. Výpadek se ale podle zástupců vlády i firem provozu tuzemských rafinérií ani trhu s palivy nedotkl.

„Dodávky ruské ropy jižní větví ropovodu Družba byly na území ČR obnoveny dnes ve 20:00. Zásobování tuzemských rafinérií probíhá plynule dle plánu,“ uvedla večer firma Mero, jejímž stoprocentním vlastníkem je ministerstvo financí. Také Unipetropol patřící pod polský PKN Orlen potvrdil, že dodávky ropy přes ropovod Družba do jeho rafinérií byly večer obnoveny. „Situace neměla žádný dopad na naši každodenní činnost. Naší prioritou nadále zůstává zajištění nepřetržitých dodávek palivových produktů na český trh. V současné době mají obě rafinérie skupiny Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou zajištěnu surovou ropu pro svůj provoz a produkce je na plánované úrovni,“ sdělil Unipetrol ČTK.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) odpoledne na twitteru informoval, že se podařilo najít po právní i technické stránce nejvhodnější způsob, jak platbu za tranzit, kterou komplikují protiruské sankce, odblokovat. Osmidenní výpadek podle něj nicméně nijak nenarušil fungování rafinérií ani trhu s pohonnými hmotami v České republice.

Přeprava ropy jižní větví Družby se 4. srpna přerušila kvůli problémům s úhradou poplatků za tranzit ropy přes Ukrajinu. Rusko sice peníze za tranzit odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovily už v uplynulých dnech, protože poplatky za Rusko uhradil Slovnaft a jeho maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Toto řešení se ale netýkalo dodávek do ČR.

Ruská státní společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku, dnes dopoledne oznámila, že platba za tranzit ruské ropy do České republiky dorazila do banky příjemce. Odpoledne platbu potvrdila i Ukrajina. Podle informací agentury Reuters se jedna z evropských bank rozhodla platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu zpracovat. Odstranila tak příčinu přerušení dodávek ropovodem Družba do střední Evropy.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.