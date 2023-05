Polská vládní strana přirovnala opoziční akci k Osvětimi, pobouřila i Dudu

Varšavský radní Jan Strzežek kvůli spotu podal na PiS trestní oznámení, informovala televize TVN 24. „Může to dopadnout tak, že prokuratura uzná, že to není žádný zločin, že se dohromady nic nestalo. A to bude ještě horší, protože se ukáže, že PiS si může dělat naprosto cokoliv, a to beztrestně,“ nechal se slyšet.