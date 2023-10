Polsko sčítá volební výsledky. První data naznačují úspěch opozice

První exit polly po uzavření volebních místností ukazují, že nejvíce voličských hlasů by mohla získat strana Právo a spravedlnost (PiS). Podle agentury Ipsos by se mohlo jednat o 36,8 procenta hlasů. Přestože lídr vládní strany Jarosław Kaczyński a další vrcholní představitelé ve volebním štábu výsledek oslavovali jako vítězství, podle analytiků se PiS sestavit vládu nemusí podařit.

„Pokud jsou toto finální výsledky, zvítězila strana Právo a spravedlnost, ale nebude mít většinu. Tu by měly získat tři opoziční strany… Je ale otázkou, jak se to rozloží v jednotlivých obvodech, a je nutné mít na paměti, že jde o exit polly. Výsledky se tedy mohou lišit… Pokud by se ale tento scénář potvrdil, znamená to konec vlády strany Práva a spravedlnosti,“ okomentoval první data naznačující výsledek polských voleb pro Seznam Zprávy analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Michal Lebduška.

Lebduška odkazuje na skutečnost, že exit polly přisuzují opozičním stranám – Občanské koalici, středové Třetí cestě a Nové levici ve 460členném Sejmu 248 křesel. Právu a spravedlnosti by mohlo připadnout 200 mandátů.

Přesto je podle analytika zatím velmi předčasné usuzovat, kdo je jasným vítězem parlamentních voleb. „Národní volební komise tvrdila, že by mělo být definitivně sečteno v úterý. S tak velkou volební účastí lze těžko říct, nakolik se sčítání protáhne. Určitě ale bude trvat. Jasné ale je, že výsledky nebudou zítra,“ uvedl v neděli večer.

Rekordní zájem

Podle předsedy Národní volební komise přišel k urnám nevídaný počet Poláků. Svůj hlas odevzdalo rekordních 72,9 procenta oprávněných voličů, informuje ČTK. Někteří Poláci čekali ve frontách před volebními místnostmi i několik hodin. Obrovské fronty se tvořily i na zastupitelských úřadech například v americkém Washingtonu, britském Londýně nebo norském Oslu.

Právě velká účast by mohla znamenat možný úspěch pro opoziční proliberální strany. „Těžko říct, co je hlavní příčinou (velké volební účasti, pozn .red.). Evidentně se stranám podařilo zmobilizovat voliče. Které, to zatím nevíme. Něco málo nám ale napovídá větší volební účast ve městech než na venkově a v regionech, které tradičně volí spíše opoziční strany,“ okomentoval bezprecedentní počet voličů Lebduška.