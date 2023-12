Polský soud poslal do vězení exministra, kterému dal prezident dříve milost

„Soud změnil rozsudek první instance. Uznal Mariusze Kamińského a Macieje Wonsika vinnými a potrestal je dvěma lety odnětí svobody. Jejich podřízené odsoudil na rok. Zkrátil jim také zákaz zastávání funkce na pět let; v první instanci to bylo na deset let,“ napsal polský deník.

„Je to rozsudek, který neuznáváme. Myslíme si, že není důvod nám odebrat mandáty. Je to rozsudek hodný pohrdání a zapadající politicky do toho, co se teď děje v naší zemi,“ řekl Kamiński v Sejmu, dolní komoře parlamentu, podle serveru Wirtualna Polska.