Porodit, získat pas a odjet. Rusky ve velkém létají rodit do Argentiny

„Bylo to šílené, přede mnou čekalo nejméně osm těhotných Rusek,“ vzpomínala Polina Čerepovická v telefonickém rozhovoru s listem The Guardian na návštěvu polikliniky Sanatorio Finochietto v argentinském Buenos Aires. Žena, která se dnes živí jako návrhářka šperků, dříve žila v Moskvě a známý zvuk ruštiny jí tak neutekl.

Polina a její manžel opustili Rusko krátce po vypuknutí války na Ukrajině a rodiči jsou od loňského prosince. Zpátky do rodné země se ovšem nechystají a plánují zůstat v Buenos Aires. Tamní úřady totiž chtějí požádat o občanství, což je proces, který je za skutečnosti, že jejich dcera je nyní z Argentiny, jednodušší, než by se mohlo zdát.

Jednou z hlavních výhod argentinského pasu je navíc i to, že jeho držitelé mohou bez víza krátkodobě cestovat do 171 zemí, a to včetně EU nebo Spojeného království.