Pošleme Erdogana na smetiště dějin. Istanbul na Prvního máje zrudnul

Do protestu se zapojily i méně radikálně strany tureckého levicového spektra. V průvodu, který na dlouhé hodiny zablokoval několikaproudovou magistrálu, byly k vidění transparenty se sovětskou symbolikou, stejně jako fialovo bílé vlajky kurdské Lidově demokratické strany (HDP).

„Nejsem socialista, ale sociální demokrat. Ale První máj není jen o socialismu. Je o podpoře dělníků a pracující třídy. A ta byla za posledních dvacet let zašlapána do země,“ svěřil se mi jeden z demonstrantů. Představil se jako Armert, v ruce držel prapor s nápisem „První máj je váš“.

I proto bylo pro řečníky vlastně nemožné mluvit o chudobě, která byla hlavním důvodem protestu, a nezmínit současnou hlavu státu. Kritika vlády se promítala do všech projevů. Prvomájový pochod byl víc než čímkoli jiným protivládní demonstrací.

Když řečníci domluvili, dal se autobus do pohybu, následoval ho masivní průvod. Ten se skládal z nespočtu různých organizací, stran a spolků, každý se svou vlajkou a transparentem. Do pochodu hrály turecké revoluční písně a dav křičel protivládní hesla. Jako například populární protivládní turecký slogan „stejně jako skončila éra tulipánů, skončí i éra rodiny, a my budeme soudci“. Ten odkazuje na pád Osmanské říše; stejný osud prý čeká i Erdoğanovo dvacetileté vládnutí.