Potratová pilulka zůstane v USA zatím dostupná

Potratová pilulka mifepriston, jejíž prodej minulý týden znemožnil federální soud v Texasu, zůstane zatím ve Spojených státech dostupná. Její prodej bude nicméně omezený do skončení projednávání případu. Pro získání tabletky tak bude například nutná osobní návštěva u lékaře. Rozhodl o tom odvolací soud v New Orleansu, napsal deník The New York Times.