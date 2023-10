„Pozoroval jsem, jak tanky pálí každých 60 vteřin směrem na Gazu“

Hnutí Hamás v sobotu 7. října zaútočilo na vesnice a města na jihu Izraele. Bezbranné obyvatele kibuců zmasakrovali a kolem 150 lidí unesli zpět do Gazy, kde je drží jako rukojmí. Na některých místech lidé čekali na pomoc izraelské armády i desítky hodin.

Židovský stát nyní shromažďuje svou armádu podél hranice Gazy a připravuje se na pozemní operaci, která by mohla přijít každým dnem. Začátku pozemní operace nasvědčuje i výzva izraelské vlády obyvatelům Gaza City a celé severní části pásma, aby se do páteční půlnoci evakuovali na jih oblasti.

Dnes jsem si dal za úkol projet místa co nejblíže ke Gaze. Chtěl jsem navštívit kibucy, do kterých se mi ještě nepodařilo dostat, a popsat je. To se mi nakonec nepodařilo, protože jsou uzavřené a novináři se tam nedostanou. Projel jsem tedy v blízkosti tři až čtyři kilometry od Gazy celou její východní hranici. Pozoroval jsem, jak se tam mění situace. A ta se tedy mění radikálně.