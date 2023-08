Prášky proti obezitě táhnou růst celé dánské ekonomiky

Dánská farmaceutická firma Novo Nordisk zažívá nevídaný boom. Společnost je známá především svými léky proti cukrovce, nyní však je významným hráčem v boji s obezitou. Popularita jejích výrobků je nyní tak velká, že táhne růst dánské ekonomiky, upozorňuje americký deník The New York Times (NYT).

Statistiky ukazují, že bez farmaceutického průmyslu by dánská ekonomika nezaznamenala téměř žádný růst. Meziročně vzrostla v prvním čtvrtletí tohoto roku o 1,9 procenta, při čemž 1,7 % připadá právě na farmaceutický průmysl.

Její úspěch je tak velký, že je těžké udržet krok s poptávkou. V reakci na to firma dočasně omezila dodávky do USA a plánuje zvýšit produkci, informovala agentura Bloomberg .

Přestože farmaceutický průmysl roste, má zanedbatelný vliv na nezaměstnanost. Za pět let přispěl sektor k jejímu snížení pouze 0,1 %. Jedním z důvodů je, že většina produkce Novo Nordisku se nachází v zahraničí, například ve Spojených státech.

Přesto má firma svým nevídaným růstem na Dánsko pozitivní vliv. Podnik odvádí daň z příjmu doma a tím přispívá do tamního rozpočtu. A předpokládá se, že společnost bude nadále růst. Trh je obrovský. Jen ve Spojených státech trpí obezitou přes 100 milionu lidí.

Ekonomové se obávají, že se Dánsko stane až příliš odkázané na růst jedné firmy a poté, co společnost přestane vydělávat, oslabí celá ekonomika. V minulosti takový osud postihl Finsko, které bylo až příliš závislé na ekonomické síle technologické firmy Nokia, která však přestala být s nástupem společností jako Apple a Samsung tak populární.

Mluví se také o „nizozemské nemoci“. Označení pochází ze 60. let 20. století, kdy Nizozemsko začalo ve velkém vyvážet zemní plyn, což ovlivnilo sílu nizozemské měny a mělo to negativní vliv na ostatní vývoz ze země.

Proto je podle ekonomů důležité při řízení dánské ekonomiky dávat důraz na to, že existuje dánská ekonomika bez Novo Nordisku. Většina z těch, které oslovily NYT, přesto vidí v růstu firmy spíše pozitiva. Ze situace by mohlo profitovat dánské školství nebo zdravotnictví - mohli by nalákat nové pracovníky.