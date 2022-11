Pravice ani levice. Dánskou politiku nejspíš po volbách čeká významná změna

V dnešních předčasných parlamentních volbách v Dánsku nezískal zřejmě většinu levicový ani pravicový blok. Vyplývá to z průzkumů u volebních místností, o kterých informují dánská média. Rozhodující role tak možná připadne nové centristické straně Umírněných, kterou před několika měsíci založil někdejší premiér Lars Lökke Rasmussen.

Veřejnoprávní stanice DR uvedla, že sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové a další členové levicového bloku mají šanci ve 179členném parlamentu (Folketingu) obsadit 85 křesel. Pravicový blok v čele s liberální stranou Venstre by mohl získat 73 mandátů, 17 křesel pak Rasmussenovi centristé. Čtyři mandáty připadají zástupcům Grónska a Faerských ostrovů.

Agentura Reuters píše, že tyto výsledky by poprvé po více než čtyřech desítkách let mohly vést ke vzniku vlády napříč tradičním levopravým rozdělením, což by znamenalo významnou změnu v dánské politice.