Přečkat to nejhorší: Čtyři Češi uvázlí v Súdánu zatím nemají možnost odjet

Zástupce společnosti BM Services v Súdánu, která spadá pod BM Motors, Mohamed Abdalla Mohieldin pro Seznam Zprávy uvedl, že se jejich pracovníci nacházejí v místě, které je „zabezpečené, a mají dostatek zásob, včetně jídla a pití, které by je měly na určitý čas zajistit“. Možnost se s nimi spojit je podle něj však omezená.

„I když je tentokrát konflikt silnější, já sám jsem na místě zažil střelbu mockrát. Většinou to není tak hrozné. Evropanům tam navíc nikdo nechce nic udělat, pokud by se sami do něčeho nechtěli připlést,“ vysvětluje dále.