Přišly by USA na pomoc? Důvěra spojenců slábne, Rusové nevěřili už před krizí

Veřejnost v pěti zemích NATO podle průzkumu v posledních měsících začala silněji pochybovat, že by USA v případě krize dostály svým závazkům. Už na samém začátku mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa tomu věřila jen polovina Rusů.

Zhruba tak shrnují význam výsledků nového výzkumu postojů v pěti zemích NATO a Rusku jeho autoři z Peace Research Center Prague na Univerzitě Karlově a z London School of Economics.

Průzkumy vznikly v rámci pětiletého širšího projektu financovaného grantem Evropské výzkumné rady (ERC) Microcode . Skupina vědců a vědkyň z Univerzity Karlovy a London School of Economics chce prostřednictvím projektu přinést nové poznatky o tom, jak veřejné mínění souvisí se stabilitou vojenských aliancí, jako je NATO.

„Trumpova zahraniční politika už stihla poškodit alianci, když ukázala, že Washingtonu už nezáleží na dodržování slibů,“ píší autoři v doprovodném článku k výzkumu v prestižním časopise Bulletin of the Atomic Scientists. Dodávají, že sběr dat pro březnové kolo průzkumu se uskutečnil krátce poté, co USA přerušily vojenskou materiální i zpravodajskou podporu Ukrajiny.