Problém nejsou vyspělé země, škodí „elity znečišťovatelů“, naznačuje studie

Rozdíl mezi tím, kolik emisí skleníkových plynů vyprodukují bohatí a chudí uvnitř jednotlivých zemí, je větší než rozdíl v uhlíkové stopě vyspělých a rozvojových zemí. Vyplývá to ze Zprávy o nerovnosti v oblasti klimatu pro rok 2023, na kterou upozornil deník The Guardian .

Výsledky výzkumu, který trasuje, odkud se bere nejvíce emisí, by mohly znamenat zlom v úvahách o globální klimatické politice. Ta se dosud zaměřovala zejména na rozdíl mezi bohatými a chudými zeměmi a porovnávala jejich odpovědnost za vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Cílení opatření pouze na vyspělé země tedy nestačí. Svou roli v boji proti změnám klimatu musí sehrát i rozvojové země, jak tvrdí autoři studie. Spolu s dalšími odborníky tak poukazují na to, že pozornost by se měla upnout na bohaté „elity znečišťovatelů“, které do ovzduší vypouštějí výrazně více emisí než zbytek populace, který jich má na svědomí relativně málo.