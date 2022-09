Proč seděl Fiala na pohřbu za Bidenem? Rozhodují funkce i seniorita

Při vytváření zasedacího pořádku záleží také na tom, jak dlouho je daný státník ve funkci, a to od data jeho inaugurace. „Když jste prezidentem deset let, máte čestnější místo, než když vládnete sotva rok,“ míní politolog.

Podle Sklenáře ovšem není možné, aby premiér převzal prezidentovo místo. „Základní teorie je, že zastupující nebere místo zastupovaného. To by Britové museli udělat velkou výjimku,“ vysvětluje. Upozorňuje také, že by pak nesedělo pořadí podle seniority ve funkci.

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt se domnívá, že vliv mělo také české předsednictví. „Premiér Fiala měl čestné místo za prezidentem Bidenem, protože je v čele vlády země, která předsedá Evropské Unii,“ vysvětluje. To, že by získal premiér místo za prezidenta, rovněž považuje za nepravděpodobné.

Detaily zasedacího pořádku se státníci dozvěděli až den před pohřbem. „Informace, které jsme obdrželi, byly velmi kusé, a to hlavně proto, že to je celé velmi narychlo a přípravy probíhaly až do poslední chvíle. Co se týče zasedacího pořádku, ten se řešil až včera během dne,“ řekl mluvčí vlády Václav Smolka s tím, že plán usazení vytvářeli Britové podle protokolárních a bezpečnostních opatření.