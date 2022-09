„Prostě neodejdu,“ tvrdil Trump po prohraných volbách

Po prohře v prezidentských volbách se svým demokratickým rivalem Joem Bidenem řekl exprezident Donald Trump, že z Bílého domu neodejde. O zákulisním dění po volbách v roce 2020 informuje reportérka listu The New York Times Maggie Habermanová.

V dosud nepublikované knize „Confidence Man: The Making of Donald Trump and The Breaking of America“ autorka popisuje Trumpovu změnu postoje ohledně výsledku voleb, která následně vyvrcholila násilím ze strany jeho podporovatelů na budovu Kapitolu ve Washingtonu.