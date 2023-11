Protesty v Dublinu neodrážejí náladu ve společnosti, tvrdí irská socioložka

K tomu, abychom pochopili, odkud pramení irský postoj, je třeba zamířit do historie. Příběh Irska coby země silně spjaté s migrací se začal psát před téměř dvěma sty lety, kdy ostrov kvůli chudobě opouštěly miliony Irů. Mnozí z nich se rozhodli jít za „americkým snem“, další zamířili do Británie či do Austrálie.

„Být Ir znamená víc než jen vzdát hold trikolóře, bít se v prsa a ukazovat na místo, kde jste se narodili. Znamená to žít podle ideálů, které představuje naše vlajka, znamená to být věrný své vlastní historii, znamená to jednat se soucitem s ostatními. Dnes nás všechny vyzývám, abychom si uvědomili, kdo skutečně jsme,“ vzkázal v pátek.

„Vláda by také měla mnohem lépe plánovat komunikaci a integraci žadatelů o azyl do místních komunit. To by rozptýlilo obavy lidí a mnohem víc je zapojilo do přijímacího procesu. A krajní pravici by to nedovolilo přivlastnit si tuto agendu,“ dodává.