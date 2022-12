Psi od Kim Čong-una skončili v jihokorejské zoo

Mazlíčci se stali předmětem sporu mezi jihokorejským exprezidentem a současnou hlavou státu Jun Sok-jolem, a to kvůli financování jejich péče.

Psi severokorejského národního plemene Pungsan - pojmenovaní Gomi a Songgang - byli po dočasném pobytu ve veterinární nemocnici převezeni do zoo v jižním městě Kwangju.

Mun vychovával psy od doby, kdy je Jižní Korea dostala. Po květnovém konci mandátu si je vzal společně s jedním z jejich štěňat do své rezidence, zvířata jsou ale oficiálně majetkem státu, který patří prezidentskému archivu.

Začátkem listopadu Munova kancelář obvinila Juna, že zablokoval diskuzi, která měla poskytnout právní základ pro to, aby si bývalý prezident mohl psy ponechat. V prohlášení uvedla, že je předává archivu.

Junova kancelář nařčení odmítla s tím, že Munovi nikdy nebránila v držení zvířat. „Bylo to výhradně rozhodnutí bývalého prezidenta Muna vrátit psy Pungsan do prezidentského archivu, místo aby vyčkal na legislativní změnu, která by zajistila dotace,“ tvrdí.