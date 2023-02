Psycholog z míst, která drželi Rusové, popsal podoby strachu

Než v únoru 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu, pracoval Oleksandr jako, jak sám říká, „běžný“ psycholog. Soustředil se především na děti, dorostence a rodiny. To se však již téměř před rokem změnilo.

Dnes jezdí s dalšími lékaři, terapeuty a sociálními pracovníky po Charkovské oblasti a poskytuje často týdny izolovaným lidem psychologickou péči. V rozhovoru, který poskytl redakci Seznam Zprávy, popisuje, jak náročná je to práce. A nejen časově. Svěřil se i s tím, že by ho nikdy nenapadlo, že zažije válku jako člen týmu Lékařů bez hranic ve své rodné zemi.

Většinou začínáme v osm ráno. Celý tým se sejde a sdílíme pozitivní emoce a energii, abychom byli schopni pomáhat lidem v lokalitách, do kterých vyjíždíme. Pak se vypravíme do terénu s mobilní klinikou.

Praktici prohlížejí pacienty, předepisují léky a my psychologové poskytujeme konzultace. Nejvíce za námi chodí starší lidé a většinou ženy. Ti v obcích a na vesnicích zůstali a díky vnitřní síle a vlastní vůli dokázali přežít. Většinou trpí chronickými problémy, co mají dlouhodobě, nebo se u nich objevily nově.

První věc, na kterou se tedy zaměřujeme, je, že s těmito lidmi jsme, sdílíme s nimi jejich bolest, posloucháme je a následně jim nabídneme pomoc. Říkáme jim, že nejsou sami a my jsme tu proto, abychom jim pomohli.

Na začátku, kdy se Ruskem kontrolované oblasti vrátily pod Ukrajinu a my začali jezdit v Charkovské oblasti do terénu, jsme na jednu mobilní kliniku měli mezi 12 až 14 pacienty.

Jak jsem již zmiňoval, staří lidé a ti, co trpěli problémy už předtím. Například lidé s limitovanou mobilitou, chronicky nemocní nebo ti s psychickými potížemi.

Co je pro vás jako psychologa na vašem povolání aktuálně nejtěžší?

Pracuji sice pro Lékaře bez hranic, ale jsem taky Ukrajinec a je pro mě těžké vidět mé lidi, jak v těchto válečných podmínkách trpí. To je za mě nejnáročnější.

I my jako psychologové musíme odbourávat stres. Já například přes sport. Jinak v týmu se snažíme podporovat jeden druhého.

Především běh. Kdykoliv jdu do posilovny, běhám na pásu. Až se trochu oteplí, začnu zase běhat venku.

Tyto starší ženy za námi chodí často a nepotřebují pomoc pouze pro sebe, ale například pro své muže nebo děti, co přijít nemohli.

Ostřelování Ukrajiny ruskými jednotkami se stále týká i oblastí, které byly před časem osvobozené, včetně té Charkovské. Co lidem, kteří čelí ostřelování, radíte?

Součástí našeho setkávání s lidmi je i vzdělávání v oblasti psychologie. Když se s někým potkáme, vysvětlujeme, že jsou psychické i fyzické reakce ve vyhrocených situacích zcela normální. Pak teprve přijdou na řadu rady o tom, co by měli a neměli dělat.

Když začne ostřelování, je zásadní myslet racionálně a vyhnout se panice. Lidé by měli najít bezpečné místo, kde se ukrýt, a tím si zachránit život. Pak se mimo jiné soustředíme na kroky, které sníží riziko, že by se stavy mohly přelít do dlouhodobého traumatu.