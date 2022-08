Putin oprášil vysoké sovětské vyznamenání, znovu zavedl řád „Matka hrdinka“

Sám Putin se nechal opakovaně slyšet, že za největší pohromu v novodobých ruských dějinách považuje právě rozpad SSSR: „Je to rozpad historického Ruska pod názvem Sovětský svaz. Přišli jsme o 30, 40 procent obyvatelstva a přibližně stejné množství výrobních kapacit, změnili jsme se v úplně jinou zemi. To, co se budovalo tisíc let, bylo z velké části ztraceno,“ řekl Putin v prosinci v ruské státní televizi.