Putin podle šéfa britských zpravodajců dělá chyby, vojáci jsou vyčerpaní

Ruský prezident Vladimir Putin se při vedení války na Ukrajině dopustil strategických chyb, a to i proto, že jeho vedení je prakticky neomezené. V projevu to v úterý podle britských médií uvede ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming.

Navzdory masivním pondělním útokům na ukrajinská města podle něj ruským silám chybí munice i zásoby, a Ukrajincům se daří zvrátit počáteční úspěchy Moskvy. Pokud by chtělo Rusko splnit své hrozby o použití jaderných zbraní, viděla by snad Británie nějaké náznaky, sdělil Fleming BBC.

„Doufám, že uvidíme ukazatele, pokud se touto cestou začnou ubírat. Ale řekněme si opravdu jasně: pokud o tom uvažují, byla by to katastrofa v tom smyslu, o kterém mnoho lidí mluvilo,“ řekl dnes Fleming stanici BBC před svým očekávaným odpoledním projevem. Úryvky z řeči, kterou přednese v britském think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), zveřejnila řada britských médií.

Putinovo rozhodování se podle ředitele britských zpravodajců „ukázalo jako chybné“. Šéf Kremlu se pustil do „taktiky s vysokými sázkami, která vede ke strategickým chybám v úsudku,“ uvede Fleming.

Ačkoli se představitelé zpravodajců domnívají, že v Kremlu narůstá znepokojení z postupu války, Putinova pozice zůstává silná. Ani v případě, že by byl náhle vyměněn, není jisté, zda by to vedlo k výrazné změně ruské strategie.