Putin se chopil strategického kormidla a zakázal armádě ústup

Stažení z Chersonu by ruské armádě umožnilo spořádaně odejít přes Dněpr a ochránit životy svých vojáků i vybavení. Ústup by však byl zároveň dalším ponižujícím přiznáním Putinova neúspěchu v invazi a přinesl by Ukrajině druhé velké vítězství za měsíc, napsal deník The New York Times (NYT), který s odvoláním na nejmenované americké představitele informoval o nové roli ruského prezidenta.