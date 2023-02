Putin mi slíbil, že nenechá zavraždit Zelenského, řekl izraelský expremiér

Bennett to řekl v rozhovoru, který cituje agentura AP. Putinova slova měla zaznít na začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy se Bennett snažil o zprostředkování řešení konfliktu. V březnu kvůli tomu odletěl do Moskvy.

„Zeptal jsem se: ‚Jak to je, máte v plánu zabít Zelenského?‘ On mi na to řekl: ‚Nezabiju Zelenského.‘ Já jsem na to na reagoval: ‚Chápu to správně, že mi dáváte slovo, že nezabijete Zelenského?‘ “ Na to prý Putin znovu odpověděl, že Zelenského nezabije.