Rusko v pátek anektuje okupovaná území, oznámil Kreml

Na regiony by se nově měla zároveň vztahovat ruská „částečná“ mobilizace, okupační správa by tedy mohla nutit Ukrajince bojovat proti vlastní armádě. „Pokud dnes probíhá na území Ruské federace částečná mobilizace, tak o to víc se bude týkat právě těchto teritorií. A dokážu si představit, že na straně ruské armády bude velký zájem rekrutovat právě z těchto oblastí,“ domnívá se Pavel Havlíček.

Jak upozornil, z hlediska ruských zákonů bude po anexi také možné do války nasadit ruské vojáky na základní vojenské službě. To už se sice dělo, ale Kreml vždy tvrdil, že to bylo důsledkem omylu a armáda brance do bojů neposílá.