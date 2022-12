Putin zakázal vývoz ruské ropy do zemí, co zavedly cenový strop

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý podepsal dekret, který zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí uplatňujících cenový strop na ruskou ropu. Informovala o tom agentura Reuters . Moskva už dříve avizovala, že Putin příslušný dekret podepíše tento týden.

V případě exportu ropy vstoupí zákaz v platnost na začátku února a bude platit pět měsíců. Co se týče ropných produktů, ruská vláda datum, kdy zákaz začne platit, teprve stanoví. K tomu by tedy podle Reuters mohlo dojít i později než v únoru.

Státy G7 zavedly cenový strop pro dovoz ruské ropy. Na opatření se dohodly společně s Austrálií a Evropskou unií, která od pondělí zcela zakazuje námořní dovoz ruské ropy do zemí EU i dalších států.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak minulý týden podle ČTK uvedl, že Rusko by začátkem příštího roku mohlo v reakci na zavedení cenového stropu ze strany západních zemí snížit těžbu ropy o pět až sedm procent. To by znamenalo o 500 tisíc až 700 tisíc barelů denně.