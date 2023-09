Putin znovu kličkoval kolem otázky, jak může „zemi plnou fašistů“ vést Žid

V úterním vyjádření pro televizi prohlásil, že západní mocnosti schválně „dosadily etnického Žida“ do funkce prezidenta, aby jím „zakryly nelidské základy“, na nichž stojí moderní Ukrajina. „A to dělá celou situaci krajně nechutnou v tom, že etnický Žid kryje oslavování nacismu a kryje ty, kteří svého času řídili holokaust na Ukrajině. Šlo o vyvraždění jednoho a půl milionu lidí,“ citoval výrok list The Jerusalem Post .

„Víte, kolik Židů bylo zabito na Ukrajině nacisty a kolaboranty? Řeknu vám kolik. (…) Místní nacionalisté a antisemité zabili na Ukrajině 1,5 milionu Židů. (…) Dokonce ani Němci – dokonce ani jednotky SS – nepovažovali za možné zúčastnit se těchto masových represí. Prakticky vše vložili do rukou místních nacionalistů a antisemitů. A všechno, co teď děláme, by nemělo být jenom abstraktní. To jsou konkrétní věci, které mají souvislost se současností,“ prohlásil Putin.