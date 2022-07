Putina tlačí čas a strach o vlastní postavení, tvrdí americká expertka

„I Putin může narážet na časové limity. Chce, abychom byli (Západ) v nevýhodě, abychom pořád řešili, jestli to zvládneme, jestli vydržíme. To je součástí informační války. To je zpráva, která přichází z Kremlu,“ řekla pro server Foreign Policy expertka na ruskou a evropskou strategii Fiona Hillová, která působila v týmech tří amerických exprezidentů. Hillová se tak snažila vysvětlit chování ruského lídra, který se podle ní obává dlouhé války, která by v lidech vzbudila nespokojenost a postavila je proti Kremlu.

Navíc si je podle Hillové Putin vědomý skutečnosti, že někteří lidé jsou ve skutečnosti s jeho postupem na Ukrajině nespokojení. To by mohlo následně vést k velkým protestům jako v letech 2011 a 2012. Nespokojenost se podle expertky už v některých regionech projevuje. Příkladem zmiňuje republiky Burjatsko a Dagestán.

Hrozbou pro Putina může být ale i jeho okolí. „Kolem Putina jsou lidé co věří, že není oprávněný být zvolený v dalších volebních obdobích. Měl skončit v roce 2024. Možnost kandidovat si prodloužil na dalších 12 let do roku 2036, kdy už mu bude přes 80 let,“ komentuje. Dodává, že by někteří spolupracovníci z jeho okolí mohli usilovat o to, najít za něj náhradu.