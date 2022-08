Putinova dcera si oblíbila Mnichov. Létala tam roky bez povšimnutí

Ruský prezident Vladimir Putin nikdy oficiálně nepřiznal, že je to jeho dcera. Jekatěrina Tichonovová je tak ale běžně vnímaná, a proto se také v dubnu dostala na sankční seznamy Evropské unie i Spojených států. Se svým otcem má ale zjevně kromě nepřízně Západu společné ještě něco – čas trávený v Německu.

Zatímco Putin sloužil ještě v dobách NDR jako příslušník KGB v Berlíně, Tichonovová si oblíbila Bavorsko. V letech 2016 až 2020 letěla víc než padesátkrát do Mnichova, jak vyplývá z dokumentů, které získal německý týdeník Der Spiegel, jenž návštěvy podrobně zmapoval. Putin přitom rád kritizuje Rusy, kteří tráví příliš mnoho času na západě.

Pětatřicetiletá Tichonovová každopádně se svým doprovodem velmi často cestovala do oblíbené destinace bohatých Rusů hledajících bavorskou pohostinnost. Z dokumentů vyplývá, že si rezervovala pokoje v luxusních hotelích v centru Mnichova a u jezera Tegernsee na úpatí Alp jižně od města.

Ruský web iStories a německý Der Spiegel získaly kromě záznamů o letech Tichonovové také přístup k e-mailům ruské tajné služby, které naznačovaly, že Putinova dcera přestěhovala svou rodinu do Mnichova.

Důvodem jejího častého cestování do Bavorska je pravděpodobně muž, s nímž má Tichonovová dlouholetý vztah a zřejmě i dceru: Igor Zelenskyj. Ruský umělec, který přes stejné příjmení není příbuzný s ukrajinským prezidentem, byl do dubna letošního roku ředitelem Bavorského státního baletu.

Časté cesty Putinovy dcery a jejího doprovodu vyvolávají mnoho otázek ohledně diplomacie a bezpečnosti. V rozporu s běžnou mezinárodní praxí Rusové nepovažovali za nutné informovat německou vládu o cestách Tichonovové a jejích osobních strážců. Kromě absence respektu k zdvořilostním zvyklostem to ukazuje, jak málo Rusko respektuje bezpečnost a zájmy Německa, podotýká Der Spiegel.

John Sipher, bývalý šéf ruských operací pro CIA, není však nijak zvlášť překvapen. „Všechny zpravodajské služby pracují na příkaz svých politických vůdců,“ uvedl. „Politika (německé) vlády ve vztahu k Rusku byla: ‚Žádné vlny‘. Nikdo u moci zdánlivě nechtěl zjistit informace o Rusku, protože by to mohlo způsobit nechtěnou konfrontaci. Tak proč by měl někdo zkoumat Putinovu dceru?“