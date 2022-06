Putinův poslanec chce zrušit uznání nezávislé Litvy

Jeho návrh už leží v ruské Státní dumě. V rozhovoru se serverem gazeta.ru Fedorov řekl, že schválení jeho návrhu „vnese pořádek“ do práva, což podle něj vyžaduje „Litvou vedená agresivní politika“.

Poslanec nepochybuje , že zákonodárci jeho návrh schválí. Změnilo by to podle něj hranice NATO a otevřelo cestu k ruské kaliningradské exklávě.

K aktuálnímu Fedorovovu návrhu už se vyjádřila předsedkyně litevského parlamentního výboru pro evropské záležitosti. „Situace u nich je zoufalá a napjatá a někteří politici jsou tak nervózní, že zaznívají tak absurdní výroky, a to ne poprvé. Možná si myslí, že někoho vyděsí,“ řekla na adresu Ruska Radvilė Morkūnaitėová-Mikulėnienėová.

Litevský profesor ústavního práva Dainius Žalimas označil Fedorovovův návrh za „nápad politického schizofrenika“. I kdyby podle Žalimase ruští poslanci uznání nezávislosti odvolali, na mezinárodní situaci to nebude mít vliv, žádná další země by takový krok neuznala a Moskva by si „nevěděla rady“, cituje ho litevská veřejnoprávní LRT.